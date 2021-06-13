إجراءات عاجلة من "المحطات النووية" بشأن مواعيد تسليم طلبات الوظائف الشاغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بهيئة المحطات النووية، إن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات العاجلة بخصوص الوظائف التي أعلنت عنها مؤخرًا، موضحةً أنه سيتم اقتصار الأسابيع الثلاثة الأولى من التقديم على بيع وسحب كراسات الوظائف المعلن عنها فقط، منوهًا بأنه جارٍ دراسة مد فترة سحب الكراسات إلى أسبوع أو أسبوعين إضافيين؛ لضمان حصول كل الراغبين على الكراسات وإتاحتها لهم .

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أنه سيتم تلقي الكراسات بمقر الهيئة بدءًا من ٤ يوليو المقبل وحتى ٤ أغسطس؛ أي شهر حتى يتسنى للجميع التقدم وتسليم كراسة الشروط والأوراق المطلوبة ومنع التكدس والتزاحم.

كان الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، ومحمود زيدان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للشؤون المالية والإدارية، استقبلا، الراغبين في التقدم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة، أمس السبت، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2021.

واستمع رئيس الهيئة إلى شرح مفصل من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية المكلف بمتابعة ملفات تلقي الطلبات وعملية تنظيم المتقدمين، حيث وجّه بتذليل أي صعوبات أو عقبات تواجه المتقدمين أو العاملين المكلفين من قبل الهيئة ببيع كراسات الشروط والتقدم للوظائف.

وأكد الوكيل أنه وجَّه بتوفير جميع عمليات الدعم للمغتربين ممن هم خارج نطاق محافظات القاهرة والجيزة، حيث يمكن لأي شخص إرسال صورة بطاقته الشخصية إلى أي من أقاربه، ويسحب الأخير كراسة الشروط والتقدم للوظيفة مع دفع الرسوم المقررة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تلقت حتى الآن أكثر من 700 طلب ممن اشتروا كراسة الالتحاق بالوظيفة، بالإضافة إلى تنظيمها عمليات الحصول من حيث أولوية الحضور، ووفرت كراسي ومقاعد لاستقبالهم بداية من الـ9 صباحًا حتى الـ6 مساء، تتخللها راحتان، الأولى تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الواحدة والنصف، والثانية تبدأ من الـ3 والنصف حتى الـ4 عصرًا، ثم يتم استكمال الأعمال حتى الـ6، مؤكدًا أن الكراسات مطروحة فقط في مقر الهيئة.

وتنقسم الوظائف المطلوبة إلى قسمين: الوظائف العادية، وعددها 300 وظيفة، بالإضافة أيضًا لـ6 وظائف إدارية عليا، تشمل 3 منها رؤساء قطاعات و3 مديرين عموم، بالإضافة إلى وظائف المكافآت الشاملة، وهي 20 سائقًا و10 سكرتارية و10 عمال خدمات بنظام المكافأة الشاملة.