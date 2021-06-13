أبرزها دعم تصنيع اللقاحات بمصر.. تعرف على جدول أعمال وزيرة الصحة خلال زيارتها جنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إلى العاصمة السويسرية جنيف، على رأس وفد من قيادات الوزارة؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية المهمة.

وضم الوفد المُرافق للوزيرة كلًّا من الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن برنامج الوزيرة خلال الزيارة يتضمن لقاءات بعدد من رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية والأممية المهمة؛ لمناقشة ملفات العمل المشتركة، وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتلتقي الوزيرة، خلال زيارتها، مديرَ عام منظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم؛ لبحث سبل التعاون في عدد من الموضوعات، حيث من المُقرر مناقشة المعاهدة الدولية للجوائح التي تتضمن مجموعة من اللوائح المُنظمة للعمل وتلتزم بها دول العالم حال حدوث أية جائحة، ومناقشة ملف تصنيع لقاح فيروس كورونا بمصر، إلى جانب مناقشة تحديات التوزيع غير العادل للقاحات عالميًّا، فضلًا عن بحث التحديات التي تواجه دول إقليم شرق المتوسط في ما يخص القضاء على فيروس شلل الأطفال، وذلك لدور مصر الرئاسي للمجموعة الفرعية للقضاء على المرض.

ويتضمن لقاء الوزيرة مديرَ عام منظمة الصحة العالمية مناقشة تدشين المركز المصري للسيطرة والتحكم في الأمراض"Egyptian CDC"، وفقًا للمعايير الدولية لتكون مهمته تقديم الأبحاث وسبل الدعم لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة؛ إذ سيصبح بمثابة صرح متكامل للأبحاث الطبية للوقاية من الأمراض.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة، سيث بيركلي، المدير التنفيذي للتحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI)؛ لمناقشة دعم ملف تصنيع اللقاحات بمصر، ومن ضمنها لقاح فيروس كورونا، وزيادة القدرة الإنتاجية على التصنيع، وذلك لتغطية الاحتياجات الإقليمية لدول المنطقة، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه توريد لقاح فيروس كورونا من خلال اتفاقية "كوفاكس" المعنية بالتوزيع العادل للقاحات عالمياً.

ويتضمن جدول الأعمال لقاء الوزيرة مع الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، إلى جانب زيارتها الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا "The Global Fund"، لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة لدعم وبناء استراتيجية القضاء على مرض السل وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب، كأحد أهداف التنمية المستدامة 2030.

ولفت خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن برنامج الوزيرة في جنيف يتضمن زيارة للمنتدى الاقتصادي العالمي "World Economic Forum"، لمناقشة مبادرة المنتدى للقضاء على الفيروسات الكبدية بمختلف دول العالم، مشيرًا إلى رغبة المنتدى في أن تصبح مصر أحد قادة التحالف لما تمتلكه من خبرة كبيرة في مجال مكافحة الفيروسات الكبدية والتي توجت بنجاح حملة "القضاء على فيروس سي" ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة".