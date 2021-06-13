نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021.. ننشر رابط وموعد الحصول عليها لطلاب الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أسامة علي:

تستعد مديرية مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021.

وانتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات نهاية العام 9 يونيو الماضى، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الطلاب على مستوى المحافظة 163056 طالب وطالبة مقسم على 656 لجنة بجميع مدارس الجيزة.

أكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال التصحيح وإعداد قوائم الطلاب الأوائل بنتيجه الصف الثالث الاعدادي 2021 نهاية الأسبوع الجاري

وأَاف الجيار لمصراوي، أنه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، مؤكدا أنه من المقرر إعلانها بداية الأسبوع المقبل.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي:اضغط هنا