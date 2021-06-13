"صحة النواب" تطالب بتشكيل لجان لبحث ومراجعة أجور العاملين بالقطاع الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب الدكتور محمد العماري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل عدد من اللجان المختلفة لدراسة تأثيرات فيروس كورونا على القطاع الصحي والعاملين به .

وقال العماري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، إن أزمة كورونا ألقت بظلالها على العاملين بالصحة، مما أدى إلى انخفاض الأجور والمرتبات .

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بتشكيل لجنة من وزارات "الصحة والمالية والتعليم العالي والتخطيط"؛ لتتولى مراجعة شاملة للأجور التي يتقاضاها العاملون بالصحة؛ بما فيها المستشفيات الجامعية، وكذلك تشكيل لجنة من وزارات "التخطيط والتعليم والصحة"؛ لتحديث البيانات الطبية والقدرة على التنبؤ بالأمراض.

وطالب العماري بتشكيل لجنة لجنة من هيئتَي الاعتماد وضمان الجودة وهيئة الرقابة؛ للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة في مواجهة كورونا.