وصول وفد حكومي فلسطيني إلى القاهرة لبحث إعادة إعمار غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 10 دقائق

وصل وفد وزاري حكومي فلسطيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، إلى القاهرة، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وأضافت الوكالة، أن ”الوفد الوزاري الحكومي سيلتقي عددا من المسؤولين المصريين، خاصة أولئك المختصين بقضايا الإعمار“.

وتابعت أن الوفد يضم وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والوكيل في هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء اصطيفان سلامة.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس اتحاد المقاولين في غزة أسامة كحيل، أن ”المسؤولين المصريين أبلغوا وفدا فنيا زار القاهرة الأسبوع الماضي، بأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتم بعيدا عن حسابات المصالحة الفلسطينية الداخلية، أو أي اعتبارات سياسية أخرى“.

وأضاف كحيل في تصريحات صحيفة، أن ”ملف الإعمار في غزة لن يكون مرتبطا بملفات أخرى كما تروّج بعض الأطراف والدول“.

وأرسلت مصر معدات ثقيلة منذ حوالي أسبوع للمشاركة في إزالة الركام الناتج عن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة.