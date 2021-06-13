هل انتشرت الحصبة بين الأطفال في مصر؟ الحكومة تحسم الجدل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 35 دقيقة

أثارت رسالة صوتية متداولة عبر تطبيق “واتساب” الرعب بين الناس، حيث جاء فيها أن مرض “الحصبة” ينتشر بين الأطفال بمختلف المحافظات المصرية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه “لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة، التي تزعم انتشار مرض الحصبة بين الأطفال، بأي من المحافظات على مستوى مصر، وأن الرسالة الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة”، وأوضحت أنه “لم يتم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأي محافظة من المحافظات المصرية”.

وأشارت الصحة المصرية، إلى “امتلاك البلاد نظاما قويا من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد”، مشددة على “حرص الوزارة على إطلاق حملات قومية بكافة محافظات مصر للتطعيم ضد أي أمراض وبائية، بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف الحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض”، بسحب “روسيا اليوم”.