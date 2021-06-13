ضرب واعتقالات.. اضطهاد جديد لعائلة المصارع الإيراني نويد أفكاري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - يونيو - 2021 2:41 مساءً

لم يكتف النظام الإيراني بإعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري، بل واصل انتهاكاته بحق عائلته، إذ تعرضت عائلة أفكاري، لاضطهاد جديد تمثل هذه المرة بالضرب والاعتقالات في مدينة شيراز، وذلك بسبب احتجاجهم على استمرار ما تردد عن سجن شقيقي نافيد، وحيد وحبيب.

وقال شقيق نافيد، سعيد، عبر حسابه في موقع “تويتر”، “ضربت والدتي حتى أصيب رأسها بالإسفلت، علما أن عمرها يتجاوز الـ 55 عاما، وقام 20 شخصا بضربنا، و5 أشخاص آخرين اعتدوا على إلهام (شقيقته)”.

وأضاف سعيد: “تجمعت عائلتي وبعض أقاربي أمام سجن عادل آباد للاحتجاج على 280 يوما من الحبس الانفرادي لأشقائي، قام عناصر في ثياب مدنية بضرب والدتي وأختي وأبي وخالاتي وآخرين ضربا مبرحا”.

وذكر أنه تمت مصادرة الهواتف المحمولة للمشاركين في الاحتجاج، كما تم اعتقال شقيقته إلزام وإحدى النساء، وأطلق سراحهن بعد ساعة تقريبا.

وشارك وحيد وحبيب في مظاهرات مناهضة للفساد السياسي والاقتصادي للنظام الإيراني في عام 2018.

وحكمت إيران على وحيد بالسجن لمدة 54 عاما وستة أشهر، وعلى حبيب بالسجن 27 عاما وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 74 جلدة لكل منهما.

يذكر أن إلهام حثت، في الأسبوع الماضي، متابعيها على تطبيق إنستغرام لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو، مشددة على أن اختيار المرشد الإيراني، علي خامنئي، للمرشحين هو أمر غير ديمقراطي.

وبحسب الدستور الإيراني، يتولى مجلس صيانة الدستور، مسؤولية مراقبة الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والإجرائية وشروط الترشيح، فضلا عن تسلم طلبات الترشيح من وزارة الداخلية، وذلك بعد النظر في أهلية المتقدمين للترشح.

وكانت السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكاري في 12 سبتمبر الماضي بتهمة قتل رجل أمن تابع لشركة المياه في شيراز عام 2018، وذلك على خلفية المظاهرات العارمة التي خرجت في كثير من المدن الإيرانية احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية وتدني الخدمات العامة في البلاد.

في المقابل، لا يزال شقيقاه وحيد وحبيب أفكاري رهن الاعتقال في الحبس الانفرادي.