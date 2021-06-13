الكويت توقف الملاحة البحرية مؤقتا بسبب عاصفة رملية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

قررت مؤسسة الموانئ الكويتية، الأحد، وقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة مؤقتا بسبب عاصفة رملية.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت اليوم عند الساعة الثامنة صباحا، وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وعزت توقف حركة الملاحة البحرية إلى زيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (حوالى 55 كيلومترا) في الساعة وارتفاع الأمواج.

ونشر حساب متابعة طقس الكويت في موقع “تويتر”، فيديو قال إنه يبين حركة الغبار في البلاد.

بدورهم، استخدم الكويتيون وسم #غبار_الكويت لمشاركة انطباعاتهم من العاصفة عبر موقع “تويتر”، فاختار البعض نشر فيديوهات توثيقية من الطرقات، بينما فضل البعض أسلوب الطرافة والسخرية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أعلنت استمرار تأثر البلاد بالرياح الشمالية الغربية الحارة النشطة السرعة والتي تتجاوز 70 كيلومترا في الساعة مصحوبة بهبات قوية وسريعة مثيرة للغبار خصوصا في النهار وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر وقد تنعدم على بعض المناطق ولاسيما المكشوفة والتي تؤدي أيضا إلى ارتفاع الأمواج لأكثر من 7 أقدام.