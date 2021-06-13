بوتين: اللقاء مع بايدن من أجل إقامة حوار بين البلدين وعودة الاتصالات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتوقع أن يساعد لقائه هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في إقامة حوار بين البلدين وعودة الاتصالات الشخصية.

ويجتمع بايدن مع بوتين في 16 يونيو الجاري في جنيف ضمن قمة تأتي وسط توتر العلاقات الثنائية فيما يتعلق بمجموعة واسعة من القضايا.

ونقلت الوكالة الروسية عن بوتين قوله، في مقتطف من مقابلة مع التلفزيون الحكومي ستُذاع في وقت لاحق، إن القمة ستكون “من أجل استعادة اتصالاتنا الشخصية وعلاقاتنا وإقامة حوار مباشر وخلق آليات فعالة حقا في تلك المجالات التي تمثل مصالح مشتركة”.

كما أعرب بوتين عن استعداد بلاده لتسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة “إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه لموسكو وإذا توصل البلدان إلى اتفاق يفضي إلى ذلك”.

وكان البيت الأبيض قد قال إن بايدن سيثير مسألة الهجمات الإلكترونية التي تستخدم برمجيات خبيثة لطلب فدية انطلاقا من روسيا خلال قمة يعقدها مع الرئيس الروسي.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله “إذا اتفقنا على تسليم المجرمين، فإن روسيا ستفعل ذلك بالطبع، لكن فقط إذا وافق الطرف الآخر (الولايات المتحدة)، على الشيء نفسه وتُسلّم المجرمين المعنيين لروسيا”.