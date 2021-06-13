دولة الإمارات تقدم 13,8 مليون جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 22,763 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى الأحد، 13,808,426 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 139.61 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".