الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، المزارعين الفلسطينيين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في خان يونس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في الأراضي الزراعية بمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية والعودة إلى بيوتهم.