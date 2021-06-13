شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت توقف الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أوقفت الكويت حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجوية. وذكرت مؤسسة الموانئ الكويتية أن عمليات دخول السفن وخروجها توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة عند الساعة الثامنة صباحًا، مفيدةً أن التوقف كان بسبب زيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (نحو 55 كيلومترا) في الساعة وارتفاع الأمواج.

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت توقف الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.