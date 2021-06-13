شكرا لقرائتكم خبر عن 13 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت سنغافورة 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حتى ظهر اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي الإصابات في الدولة المدينة إلى 62 ألفا و276 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم.

وقالت وزارة الصحة أنه من بين أرقام الإصابة اليوم، عشر حالات إصابة محلية.

ومن بين تلك الإصابات، حالتان ليستا لهما صلة حاليا.

وأضافت الوزارة أنه من بين الحالات الـ8 ذات الصلة، خمس حالات تم وضعها بالفعل في حجر صحي، بينما تم رصد ثلاث حالات من خلال المراقبة.

وهناك ثلاث حالات قادمة من الخارج، والتي تم وضعها في عزل منزلي لدى وصولها إلى سنغافورة. واثنتان من الحالات القادمة من الخارج لسنغافوريين أو لمقيمين دائمين.

ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة من مهاجع العمال.