شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يصفي 7 من ميليشيا الشباب الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 7 عناصر من مسلحي ميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية للجيش الصومالي في منطقة جنالي بمحافظة شبيلى السفلى.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر في الجيش، أن العملية التي جرت أمس وقعت في قريتي بوسلي وبولو الوندي في منطقة جنالي، حيث كان يوجد فيها عناصر الميليشيا المتمردة، مشيرةً إلى أن الهدف من العملية العسكرية كان التصدي لمؤامرات ميليشيا الشباب الإرهابية.