التشكيلة الرسمية لمنتخبي انجلترا وكرواتيا في يورو 2020

ودفع ساوثجيت بثلاثي هجومي، مكون من: فيل فودين وهاري كين ورحيم سترلينج.وجاءت تشكيلة إنجلترا كاملة ، كالآتي:بيكفورد - ووكر - ستونز - مينجز - تريبير - رايس - فيليبس - مونت - فودين - ستيرلنج - كين. وعلى الجانب الآخر، تلعب كرواتيا في المباراة بالتشكيلة التالية:ليفاكوفيتش - فرساليكو - كاليتا كار - فيدا - جفارديول - بروزوفيتش - كوفاسيتش - مودريتش - بيريسيتش - ريبيتش - كراماريتش.

ويبحث منتخب إنجلترا عن بداية موفقة باليورو تحت قيادة جاريث ساوثجيت، لا سيما أن فريق الأسود الثلاثة يلعب على أرضه وبحضور جماهيره.

يذكر أن منتخب إنجلترا يتواجد في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأوروبية إلى جانب كرواتيا وأسكتلندا والتشيك.