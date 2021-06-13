ضبط حاويتين مخالفة في بوابة البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، ضبط حاويتين مخالفة في كمرك بوابة البصرة.
وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها في مركز كمرك بوابة البصرة تمكنت ضبط حاويتين تحملان (معسل تالف) مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".
وبينت، أن "عملية الضبط تمت استناداً الى المعلومة الواردة من جهاز المخابرات الوطني و بالتعاون مع شرطة الكمارك والجهات الساندة في الميناء".
وبينت، أن "عملية الضبط تمت استناداً الى المعلومة الواردة من جهاز المخابرات الوطني و بالتعاون مع شرطة الكمارك والجهات الساندة في الميناء".