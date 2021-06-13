انت الان تتابع خبر المفوضية توضح بشأن إمكانية انتقال وانسحاب المرشحين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن إمكانية انتقال وانسحاب المرشحين.
وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امكانية سحب المرشح لترشيحه والانتقال إلى حزب أو تحالف انتخابي آخر".
وأكدت، أن بيانها يوم أمس كان واضحاً فيما يخص "الانسحاب المطلق" من الترشح لانتخابات تشرين الأول المقبل.
وأكدت، أن بيانها يوم أمس كان واضحاً فيما يخص "الانسحاب المطلق" من الترشح لانتخابات تشرين الأول المقبل.