المفوضية توضح بشأن إمكانية انتقال وانسحاب المرشحين

وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امكانية سحب المرشح لترشيحه والانتقال إلى حزب أو تحالف انتخابي آخر".

وأكدت، أن بيانها يوم أمس كان واضحاً فيما يخص "الانسحاب المطلق" من الترشح لانتخابات تشرين الأول المقبل.

