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المفوضية توضح بشأن إمكانية انتقال وانسحاب المرشحين

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن إمكانية انتقال وانسحاب المرشحين.
وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امكانية سحب المرشح لترشيحه والانتقال إلى حزب أو تحالف انتخابي آخر".

وأكدت، أن بيانها يوم أمس كان واضحاً فيما يخص "الانسحاب المطلق" من الترشح لانتخابات تشرين الأول المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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