الكاميرات الحرارية تصطاد 8 سوريين حاولوا التسلل للعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، القبض على 8 متسللين عند الحدود مع سوريا.

وقالت المديرية في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه: "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود عدد من المتسللين من الأراضي السورية باتجاه أراضينا عن طريق التهريب وبمساعدة الكاميرات الحرارية، تمكنت المفارز الأمنية من نصب كمين محكم للمتسللين الثمانية والقبض عليهم في منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى".

وأوضح البيان أنهم "يحملون الجنسية السورية وقدموا بمساعدةأاحد المهربين"، مشيرا إلى "إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه الأسبوع الماضي بتكثيف التحصينات عند الحدود ما بين العراق وسوريا باستخدام الكاميرات الحرارية.

وتعتبر الحدود السورية مع العراق، من أهم المنافذ التي يعتمدها الإرهاب في التنقل ما بين البلدين وتوفير الإمدادات البشرية واللوجستية لمواصلة شن الهجمات.

وسبق أن أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على أحد عناصر داعش المكنى "أبو رحمة"، في محافظة صلاح الدين.

وتطارد القوات العراقية عناصر تنظيم داعش عبر سلسلة من العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من البلاد.

ورغم خسارة تنظيم داعش للمدن التي سيطر عليها قبل سبع سنوات، إلا أن خلاياه الإرهابية عاودت لشن الهجمات واستهداف المدن المأهولة بالسكان.