تسلل سياسي بملاعب يورو 2020.. روسيا ترفض "التوبة والركوع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرت مباراة منتخبي روسيا وبلجيكا في "يورو 2020" بسلام، وهزيمة سهلة للدب الروسي، لكن طقوس ما قبل المباراة أثارت جدلا اقتحم ملاعب السياسة.

وكان من المقرر خلال المباراة بين المنتخبين يوم أمس السبت أن يركع اللاعبون على ركبة واحدة، تعبيرا عن رفض العنصرية، ودعما للحركة المناهضة لها، لكن المنتخب البلجيكي مارس الطقس وحده.

وفي تفاعل الرفض الروسي للطقس الذي يدعم حراك "حياة السود مهمة" المناهض للعنصرية، علق النائب الروسي أليكسي بوشكوف على قرار لاعبي منتخب بلاده بالقول إنه "ليس لدينا أي شيء نتوب عنه".

النائب الروسي الذي أيد خطوة منتخب بلاده قال على تويتر إن موسكو غير مدينة للأمريكيين الأفارقة ولا للأفارقة الذين ساعدناهم أيام الاتحاد السوفيتي، باعتذار أو توبة.

ومشددا على أن للطرف الآخر الحرية في ممارسة الطقس في مبارياته، قال بوشكوف: "دع أحفاد أصحاب العبيد يتوبون إذا شعروا بضرورة ذلك".

أما مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرشيسوف، فعلق على ذلك بالقول إنه لا أحد ناقش هذا الموضوع معه شخصيا، لأن "لا علاقة له بكرة القدم".

يذكر أن المباراة التي جمعت منتخب بلجيكا وروسيا، خسر فيها الأخير بنتيجة 3 أهداف دون رد، في ملعبه وأمام جمهوره.