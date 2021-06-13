"شاي إليزابيث" ينهي أولى محطات بايدن الخارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بمذاق الشاي الملكي وسط عبق التاريخ، سيختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن، المحطة البريطانية في جولته الخارجية الأولى.

فالرئيس جو بايدن وزوجته جيل، سيتناولان اليوم الأحد، الشاي مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (95 عاما)، في قلعة وندسور، وذلك في نهاية قمة مجموعة السبع.

وقلعة وندسور هي موطن العائلة المالكة منذ ما يقرب من 1000 عام، حيث قضت الملكة معظم وقتها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وسيصبح بايدن الرئيس الأمريكي الثالث عشر الذي يلتقي الملكة إليزابيث، في العام السبعين من حكمها.

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وقال قصر بكنجهام إنه بعد وصول بايدن وزوجته، سيقوم حرس الشرف بإلقاء التحية الملكية وسيتم عزف النشيد الوطني الأمريكي.



والتقت الملكة بالفعل مع بايدن وزوجته خلال زيارتهما لبريطانيا عندما استضافت حفل استقبال لقادة مجموعة السبع وزوجاتهم، مساء الجمعة، في كورنوال على الطرف الجنوبي الغربي من إنجلترا حيث عقدت القمة.



وقالت جيل بايدن بعد وصولهما إلى بريطانيا يوم الخميس "أتطلع أنا وجو للقاء الملكة.. هذا جزء مثير من زيارتنا".



ورغم رحيل الأمير فيليب زوج الملكة عن عمر 99 عاما في أبريل/نيسان الماضي، بعد زواج دام لأكثر من 70 عاما، فقد أظهرت الملكة عزمها على الاستمرار في مهامها الرسمية خلال قمة مجموعة السبع.

ورافق بايدن فريقا أمنيا خاصا وصف بأنه "ضخم جدا" لدرجة أنه سيتعين عليهم البقاء في شاحنات تخييم مستأجرة، بسبب عدم وجود أماكن إقامة كافية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبالفعل تم تسليم أكثر من 50 مركبة استجمام فاخرة لقاعدة سانت موجان الجوية قرب نيوكواي، على بعد 20 ميلا من مكان انعقاد اللقاء الذي سيجمع قادة العالم بمنتجع كاربيس باي جنوب غرب إنجلترا.

واجتمع القادة من كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة في كورنوال، من أجل قمة مجموعة السبع السنوية.

وأقام حوالي 1000 شرطي على متن سفينة ترسو أمام ميناء فالموث في كورنوال، بينما بقي آخرون على متن شاحنات التخييم الموجودة حاليًا بقاعدة سلاح الجو الملكي قرب نيوكواي.

وبعد مغادرة وندسور ، سيتوجه بايدن إلى قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، المقررة غدا الإثنين ، وقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء ، قبل أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في اليوم التالي.