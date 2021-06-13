تعرف على حالة طقس الإمارات اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس، الأحد 13 يونيو 2021، صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً.



كما توقع أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س، وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند الساعة 22:58، والجزر الأول عند الساعة 17:54، والجزر الثاني عند الساعة 05:48.