شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الفرنسي يتنحى عن منصبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان الأحد، إن رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال فرانسوا لوكوانتر سيتنحى للتقاعد، وسيحل محله الجنرال تييري بوركهارد.

وحتى الآن يتولى بوركهارد رئاسة أركان القوات البرية، وكان تقاعد لوكوانتر متوقعاً على نطاق واسع.

ويأتي الإعلان بعدما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الانسحاب من مالي، الأمر الذي سيستغرق عدة أشهر من التخطيط.

وعُين الجنرال فرانسوا لوكوانتر في منصب رئيس أركان الجيش الفرنسي منتصف يوليو/تموز من العام 2017 خلفاً لبيير دو فيلييه الذي قدم استقالته حينها، وذلك بعد أيام من خلاف مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول اقتراحات بخفض الإنفاق الدفاعي في ميزانية ذلك العام.

وكان ماكرون حذر دو فيلييه آنذاك من معارضته فيما يتعلق بقرار خفض الإنفاق الدفاعي، وقال ماكرون في تصريحات صحفية لجريدة "جورنال دو ديمانش" حينها، إنه "ليس أمام رئيس الأركان سوى الموافقة على ما يقول"، مضيفاً أنه "إذا وقع خلاف بين رئيس الأركان والرئيس، يذهب رئيس الأركان"، وكان دو فيلييه قد انتقد خطة ماكرون لخفض الإنفاق الدفاعي في ميزانية العام 2017.

من جهته كتب دو فيلييه في رسالة نشرت على حسابه على فيسبوك حينذاك: "ليس هناك من يستحق أن نتبعه ونحن مغمضي الأعين".