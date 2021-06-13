شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 175.57 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم- رويترز:

أصيب أكثر من 175.57 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و947954، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 34 إصابة جديدة بـ «كوفيد-19»، السبت، نزولاً من 35 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان، أن ستاً من الإصابات الجديدة محلية مقابل ثماني إصابات قبل يوم، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18 إصابة مقابل 27 إصابة قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة، ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ «كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 91428، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

وأظهرت بيانات «معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية»، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و714969 إصابة بعد تسجيل 1489 إصابة جديدة، وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89834 بعد تسجيل 18 حالة.