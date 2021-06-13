شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب العراق يواصل تحضيراته لمباراة إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عاودَ منتخب العراق الأول لكرة القدم، تدريباته على ملعب مدينة حمد الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك بعد تحقيقه الفوز على منتخب هونج كونج، واستعادة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقالت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم: "وفد منتخب العراق خضع، إلى مسحة كورونا والتي جاءت جميعها سلبية، وهو أمر يبعث على الاطمئنان لدى بعثة المنتخب لسلامة جميع المتواجدين قبل مباراة الجولة الأخيرة".

وأكدت أن اللاعب علي فائز انضم إلى الوحدات التدريبية للمنتخب بخوضه تدريبات استشفائية بعد راحة سلبية نتيجة الحجر الصحي لمدة أسبوع كامل بسبب إصابته بفيروس كورونا في البحرين، وقد لا يتواجد في القائمة الرسمية لمباراة منتخب إيران بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية، بينما سيستعيد المنتخب العراقي خدمات اللاعبين أمجد عطوان وعلاء مهاوي بعد عودتهما من الإيقاف في مباراة هونج كونج نتيجة تراكم البطاقات الملونة.

ولفتت إلى أن الطاقم التدريبي للمنتخب العراقي يأمل في تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة إيران المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على صدارة المجموعة وضمان التأهل الرسمي للمرحلة النهائية، والابتعاد عن الحسابات المعقدة لأصحاب المراكز الثانية في المجموعات الثمانية.