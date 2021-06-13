شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا بمصر «عازف بارع» في «مهرجان الطبول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: انتصار صالح

تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، أطلقت د. ايناس عبدالدايم وزير الثقافة المصرية، فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية وسط أكثر من 2500 متفرج ملأوا جنبات مسرح بئر يوسف في قلعة صلاح الدين، بالقاهرة، بحضور العديد من سفراء وممثلي الدول المشاركة.

تضمن الحفل إقامة ورشة موسيقية دولية بمشاركة جميع الفرق في تناغم إيقاعي وموسيقي مبهر تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق، وقدم هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية، عزفاً منفرداً بارعاً على آلة الساكسفون تحية للمهرجان، وتضمن الحفل نماذج من فنون الدول المشاركة، وأثارت فرقة فلسطين حماس الجمهور، كما تألقت فرقة طبول الست، وهي فرقة نسائية من عازفات الإيقاع قدمن أغنيات تراثية، وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية استعراضات من أشهر أعمالهما.

يقام المهرجان برئاسة مؤسسه الفنان انتصار عبدالفتاح، وتتواصل فعالياته إلى 18 الجاري، بمشاركة 30 فرقة من 12 دولة، وسيكرم في حفل ختامه الفنان التشكيلي عصمت داوستاشي، ورائدة فنون السيرك محاسن الحلو من مصر، ومن السودان الفنان عبدالقادر سالم، ومن السنغال الفنان دودونداي روز، والفنان الأمريكي من أصل نيجيري باباتوندي أو لاتونجي، ومن كولومبيا توتولامومبوسينا، إضافة إلى تكريم دولة الفلبين، بمناسبة مرور 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية معها.