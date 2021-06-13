شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 12 طالبة من الدفعة الأولى من ماجستير التربية الابتكارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة «حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز» تخريج 12 طالبة في الدفعة الأولى من برنامج ماجستير التربية الابتكارية في جامعة الامارات، حيث أتممن دراستهن في البرنامج الذي استغرق سنتين.

ويمثل البرنامج ثمرة تعاون بين الجامعة ممثلة بكلية التربية، والمؤسسة، حيث تقدم المؤسسة منحاً دراسية كاملة لعشرة طلاب على الأقل، كل عام، من المعلمين والتربويين والقيادات التربوية، من المواطنين، وفق معايير واشتراطات من أهمها التميز الدراسي والوظيفي.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام للمؤسسة «يسرنا تخريج 12 طالبة من ماجستير التربية الابتكارية، وهو من البرامج الهادفة الى تعزيز الابتكار في منظومة التربية والتعليم. وهو إحدى المبادرات التعليمية القيّمة الرامية الى رفد الميدان التربوي بمعلمين وقياديين في التربية الابتكارية».

وأضاف «تضع المؤسسة الابتكار في أول سلم أولوياتها، وهي تسعى إلى ترسيخ نموذج عالمي مبتكر للتعليم، لإعداد جيل جديد متسلح بالعلم والمعرفة، وملمّ بأحدث ما توصل إليه العالم في الابتكار».

وأعرب عن شكرره لوزارة التربية والتعليم، وجامعة الإمارا، والعاملين على برنامج الماجستير. متمنياً دوام التوفيق والنجاح للخريجات.

وشكرت الطالبات المتخرجات المؤسسة التي لا تألو جهداً في تعزيز البيئة التعليمية، وتحفيزها على الابتكار وتبادل الأفكار والمعارف التي تشجع على توليد الأفكار الإبداعية في المجالات الحيوية كافة، ولا سيما في التعليم والتربية.

يُذكر أن برنامج الماجستير، صمّم وفق أحدث التجارب العالمية، واعتمدته محلياً هيئة الاعتماد في الوزارة، كما اعتمدته جهات الاعتماد في الولايات المتحدة، وهوأول ماجستير متخصص في تعزيز الابتكار في إطار المدرسة، وينقسم التخصص فيه إلى قسمين: أولهما الابتكار في القيادة، وهو مخصص لمديري المدارس والنطاقات وكل من له صلة بالقيادة والإدارة، والثاني للمعلمين في الميدان التربوي.