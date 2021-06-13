شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة إريسكن تعيد للأذهان أشهر حالات السقوط في الملاعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة - أحمد مصطفى

أعادت حالة سقوط كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك وإنتر ميلان الإيطالي خلال مباراة منتخب بلاده مع فنلندا في يورو 2020 الأذهان للعديد من الوقائع المماثلة.

وكان اللاعب قد سقط مغشياً عليه في الدقيقة 43 من اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ليتم نقله سريعاً إلى المستشفى بعد أن تم إنقاذه بجهاز الصدمات القلبية.

فيفان فوي

حالات كثيرة مشابهة لسقوط إريكسن، معظمها توفي ومعظمها عاش حياته ولكن لفترات قصيرة، أبرز هذه الحالات كانت للكاميروني فيفان فوي والذي توفّي في عام 2003 خلال لقاء منتخب بلاده مع كولومبيا في نصف نهائي بطولة كأس القارات عام 2003 والتي أقيمت في فرنسا، حيث ذكرت تقارير حينها أن اللاعب قد توفّي بسكتة قلبية.

الهادي بالرخيصة

كان التونسي الهادي بالرخيصة لاعب الترجي أبرز الحالات خلال السنوات الماضية، وذلك حينما سقط مغشياً عليه خلال لقاء ودي لفريقه مع أولمبيك ليون الفرنسي، ليم إعلان وفاته بسكتة قلبية مفاجأة.

محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي المصري، كان أشهر هذه الحالات عربياً حيث سقط مغشياً عليه خلال تدريبات صباحية لفريقه، ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه حينها حيث توفي على الفور.

عبد الحق نوري

المغربي عبدالحق نوري لاعب أياكس امستردام توفي في عام 2017، وذلك بعد سقوطه خلال مباراة ودية مع فريقه ضد فريق فيردر الألماني، حيث ذكرت التقارير أنه تعرض لتلف خطير في الدماغ، وقد دخل اللاعب في غيبوبة استمرت لمدة 3 سنوات.

بويرتا

وكان بويرتا لاعب اشبيلية الاسباني أبرز هذه الحالات حيث تعرض لأزمة قلبية خلال لقاء فريقه مع خيتافي الدوري الإسباني وقد استفاق اللاعب مجدداً لكنه سقط مرة أخرى وتم نقله للمستشفى ليُتوفّى بعدها نتيجة تلف دماغي وتوقف القلب لفترات طويلة.