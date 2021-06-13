شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير «ملاك الرحمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى صناع المسلسل الكويتي «ملاك الرحمة» من تصوير آخر مشاهد العمل، ونشرت بطلة العمل الفنانة شجون الهاجري مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر صفحتها على «إنستجرام»، ظهر فيها صناع العمل وأبطاله ومن بينهم الفنان عبدالله عبدالرضا، ومن المتوقع عرض المسلسل خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات، كما أكدت شجون دون ذكر تفاصيل.

يشارك في بطولة المسلسل: مرام البلوشي، عبدالله التركماني، في الشرقاوي، حصة النبهان، وآخرون والعمل سيناريو وحوار أحمد العوضي، إخراج محمد سمير، وإنتاج عبدالله عبدالرضا وشركة «إيجل فيلم برودكشن».