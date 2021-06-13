اليوم / إنطلاق الإنتخابات التشريعيّة في الجزائر

اسماعيل عبد الحي - إنطلقت صباح اليوم السبت، بالجزائر عملية التصويت لإختيار نواب المجلس الشعبي الوطني.

وسيكون أزيد من 24 مليون ناخب على موعد اليوم للتوجه إلى مراكز الإقتراع من أجل إختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات قد أفادت سابقا بأنه تم تخصيص 61543 مكتب إقتراع داخل الوطن و357 مكتب إقتراع خارج الوطن، بالإضافة إلى 139 مكتبا متنقلا

ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر، حيث تشارك في الإنتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.

"النهار" الجزائرية