موجة نزوح سرية لسكان هونغ كونغ بسبب حملة القمع التي تمارسها الصين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

يستعد مواطني هونغ كونغ الخائفين بالاستعداد لموجة نزوح سرية في ظل حملة القمع التي تمارسها الصين، حسب ما قالت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية في تقرير نشرته اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني.

وأضافت الصحيفة: ”في الوقت الذي انتشرت فيه الشرطة على نطاق واسع لمنع إحياء ذكرى احتجاجات الثاني عشر من يونيو 2019، فإن بيتر، الذي يعمل موظفاً في بنك، بالإضافة إلى أسرته، يستعدون للهروب من وطنهم إلى بريطانيا، وهم يضعون في حسبانهم يوم الأول من أغسطس المقبل.. في هذا اليوم، سيقوم حكام هونغ كونغ الموالون للصين بفرض قانون جديد، يتوقع أن يمنع الرحيل“.

ونقلت عن ”بيتر“ قوله: ”لقد حطمت الصين كل وعود احترام حرية هونغ كونغ على مدار 50 عاماً.. هذا هو سبب رحيلنا الشهر المقبل، نحن لا نعلم ما هي القواعد أو القيود التي سيتم فرضها وفقاً للقانون الذي سيصدر في أغسطس“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”في ظل قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته الصين على هونغ كونغ العام الماضي، عرضت بريطانيا تأشيرات إقامة ونظاماً للحصول على الجنسية لما يصل إلى 3 ملايين من سكان هونغ كونغ المؤهلين للحصول على جواز سفر بريطاني في الخارج، وهي وثيقة لم تكن تحمل في السابق حق الإقامة“.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: ”ترتفع معدلات الرحيل عن هونغ كونغ، رغم أن السلطات تستخدم العقوبات المالية والتهديدات في محاولة لمنع السكان من استخدام هذا البرنامج“.