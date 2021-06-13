الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم على منح الثقة لحكومة “بينيت-لابيد”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

من المقرر أن تعقد الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأحد، جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة لـ”حكومة التغيير” برئاسة رئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت.

وبحال حصلت الحكومة على ثقة “الكنيست” سيكون ذلك نهاية حقبة بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما كان فيها رئيسا للحكومة، وليصبح رئيسا للمعارضة البرلمانية.

كما سينتخب الكنيست رئيسا خلفا لياريف ليفين من الليكود، إذ رشحت أحزاب “كتلة التغيير”، عضو الكنيست ميكي ليفي من حزب “ييش عتيد” لهذا المنصب.

ومن المتوقع أن تحصل “حكومة التغيير” على أغلبية 61 من أعضاء الكنيست بمن فيهم نواب القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، على أن تكون بالتناوب ما بين بينيت ورئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد، الذي سيشغل منصب وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الحكومة في النصف الأول من ولاية الحكومة التي سيرأسها بينيت أولا.

ويشارك في جلسة الكنيست لتنصيب “حكومة التغيير”، الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ورئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت.