أفريقيا تعاني من كورونا والمستشفيات أصبحت مكدسة بالمرضى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

أفادت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية بأن أفريقيا تنتظر تبرعات باللقاحات المضادة لفيروس ”كورونا“ المستجد، مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس، لأن المليار جرعة التي تعهدت بها الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع ربما لا تصل إلى القارة قبل نفاد الكميات المتواجدة حالياً.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن ”المستشفيات في أوغندا، أصبحت مكدسة بمرضى فيروس كورونا المستجد، الذين يمرضون ويموتون وهم في انتظار العلاج“.

وأضاف التقرير: ”في ناميبيا فتحت المستشفيات العسكرية أبوابها لاستقبال المدنيين، وفي جوهانسبرغ، أكبر مدن جنوب أفريقيا، أصبحت وحدات الرعاية المركزة ممتلئة بالفعل، وتقوم المستشفيات بتخزين اسطوانات الأوكسجين، في ظل ارتفاع الحالات المصابة مجدداً“.

وتابع: ”أفريقيا التي تلقت كميات من اللقاح أقل من أي قارة أخرى تواجه موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، دون وجود ما يكفي من عمليات التطعيم، التي ساعدت على كبح جماح الوباء في أوروبا وأمريكا الشمالية.. 6.% فقط من سكان أفريقيا، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، هم الذين تلقوا اللقاح حتى الآن“.

وأوضح التقرير أن ”اللقاحات التي تم التبرع بها، لن تصل إلى أفريقيا قبل أغسطس المقبل، ربما بعد نفاد الكميات المتوافرة خلال الأسابيع المقبلة، حيث تباطأت أيضاً الدفعات المقدمة من منظمة الصحة العالمية، لصالح الدول النامية“.