المناظرة بين مرشحي الرئاسة الإيرانية تكشف انشقاقات سياسية عميقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 13 - يونيو - 2021 2:00 مساءً

كشفت المناظرة الرئاسية الأخيرة في إطار الحملة الانتخابية في إيران عن “انشقاقات سياسية عميقة”، حسب ما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقرير على موقعها الإلكتروني.

وقالت الصحيفة: ”المناظرة التي تمت مساء السبت، أظهرت انشقاقات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث وصف المرشحون المتشددون من يسعون إلى علاقات مع الغرب بالعملاء، في الوقت الذي استحضر فيه مرشحان آخران ذكريات الاضطرابات التي أعقبتها الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في عام 2009“.

وأضافت الصحيفة: ”انهيار الاتفاق النووي الإيراني أدى إلى موجة معادية من جانب الرأي العام تجاه الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي، ليفوز في الانتخابات المقبلة، ولكن هذا لم يمنع محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي من انتقاد رئيسي بقوة“.

ونقلت الصحيفة قول همتي خلال المناظرة، موجها كلامه إلى إبراهيم رئيسي: ”أنت وأصدقاؤك ساهمتم في دعم توجهات ترامب بآرائكم المتطرفة“.

بدوره رد رئيسي قائلا: ”ما قام به همتي حيلة.. سنعمل على عودة الحكومة الإيرانية إلى الاتفاق النووي.. الاتفاق لن يتم تنفيذه بواسطة من يشبهون همتي، لأنه يحتاج إلى حكومة قوية“.

ونقلت الصحيفة في تقريرها قول وكالة الطلاب الإيرانية لاستطلاعات الرأي إن ”37% فقط من الإيرانيين هم الذين تابعوا المناظرة الرئاسية الثانية“.

وختمت الصحيفة تقريرها قائلة: ”لا تزال هناك مخاوف كبيرة تتعلق بنسبة المشاركة في الانتخابات، حيث أشار مسؤولون في وقت سابق إلى أن نسبة المشاركة تعتبر مؤشراً على الدعم الشعبي للحكومة“.