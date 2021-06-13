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تعرف على حالة طقس الإمارات اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس، الأحد 13 يونيو 2021، صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً.

 

كما توقع أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

 

وأوضح المركز أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س، وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند الساعة 22:58، والجزر الأول عند الساعة 17:54، والجزر الثاني عند الساعة 05:48.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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