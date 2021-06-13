شكرا لقرائتكم خبر عن 1597 إصابة جديدة بكورونا و85 وفاة في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية 1597 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 4587 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وسجلت الوزارة أيضا 85 حالة وفاة و471 حالة شفاء من الفيروس خلال نفس الفترة، وهي أعلى حصيلة وفيات، بسبب الفيروس في يوم واحد في أفغانستان.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت حتى الآن 91 ألفا و458 حالة، وإجمالي حالات الوفاة .