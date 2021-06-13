جرحى بإطلاق نار في شارع مُزدحم بولاية تكساس الأميركية!

13 يونيو , 2021
أصيب 14 شخصاً بينهم اثنان في حالة خطرة في إطلاق نار ليل الجمعة السبت في أوستن بولاية تكساس الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة التي تواصل البحث عن الجناة.
أُبلِغ عن طلقات عدة قرابة الساعة الاولى والنصف فجرا في شارع مزدحم في وسط المدينة، وفق قائد الشرطة جوزيف تشاكون الذي قال إن الشارع كان يضم حشودا تذكر "بفترة ما قبل كوفيد".
وأضاف المسؤول في مؤتمر صحافي "لا نعرف حتى الآن الجاني أو سبب ما حدث"، داعيا أي شخص لديه معلومات أو فيديو على هاتفه المحمول الى الاتصال بالسلطات.
وقالت الشرطة في بيان إن "المشتبه به لا يزال طليقا. لا نعرف ما إذا كان شخصا واحدا أو أكثر"، مشيرة إلى أنهم يبحثون عن رجل وصف بأنه أسود.
وأضافت أن إطلاق النار يبدو "حدثا معزولا"، لكن التحقيق لا يزال جاريا.
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