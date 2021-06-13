انت الان تتابع خبر بالصور: رمانة يدوية تخلف اضرارا مادية بمنزل منتسب في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بإنفجار رمانة يدوية القيت على منزل منتسب في قسم مكافحة متفجرات صقر ذي قار، بمنطقة الشطرة في حي العسكري.