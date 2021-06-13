انت الان تتابع خبر مصرف الرشيد يقرر الغاء شرط الكفيل لسلف فئة معينة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدر مصرف الرشيد، اليوم الاحد، بيانا اكد فيه الغاء شرط الكفيل في سلف شريحة معينة.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مصرف الرشيد قرر الغاء شرط الكفيل لسلف الاساتذة التدريسين في الجامعات والمعاهد الحكومية والبالغة (٢٥) مليون دينار".
واوضح ان "المنح سيكون من خلال التطبيق الالكتروني الذي سيتم نشره لاحقا"، مضيفا بأن من بين الشروط ان يكون لدى الراغب بالتقديم توطينا لدى المصرف".
واوضح ان "المنح سيكون من خلال التطبيق الالكتروني الذي سيتم نشره لاحقا"، مضيفا بأن من بين الشروط ان يكون لدى الراغب بالتقديم توطينا لدى المصرف".