مصرف الرشيد يقرر الغاء شرط الكفيل لسلف فئة معينة

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مصرف الرشيد قرر الغاء شرط الكفيل لسلف الاساتذة التدريسين في الجامعات والمعاهد الحكومية والبالغة (٢٥) مليون دينار".

واوضح ان "المنح سيكون من خلال التطبيق الالكتروني الذي سيتم نشره لاحقا"، مضيفا بأن من بين الشروط ان يكون لدى الراغب بالتقديم توطينا لدى المصرف".

