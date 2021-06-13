النزاهـة تضبـط معامـلات قـــروضٍ لم تسـدد بالمصرف الزراعي التعاوني في النجف

دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت في بيان ورد لـ الخليج 365 بـ"ضبط أوليَّات (46) معاملة قرضٍ ممنوحة لعددٍ من المُقترضين من المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في كلٍّ من النجف والمناذرة، وذلك لعدم تسديد كامل أقساط تلك القروض، رغم انتهاء آجال تسديد البعض منها".وأضافت الدائرة أنَّ "تاريخ منح القروض ابتداءً من عام 2002 صعوداً، ورغم مرور مُدَّةٍ طويلةٍ على منحها، إلا أنَّه لم تُسَدَّدْ أقساطُها كاملةً حتى الآن"، مُشيرةً إلى عدم قيام المصرف الزراعيِّ بمتابعة تسديد القروض أو اتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة بصدد إعادة مبالغها".

واشارت الى "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعـرضه على قـاضي محـكـمة تحـقـيق النجف المُخـتـصَّـة بقـضايا الـنـزاهـة؛ لاتّـخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".