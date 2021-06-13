مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

أعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ ومكافحة كورونا في اليمن، عن تسجيل خمس حالات وفاة بالإضافة إلى تسجيل حالة إصابة واحدة في مدينة عدن.



وقالت اللجنة إنها سجلت خمس حالات وفاة في ثلاث محافظات بواقع ثلاث حالات في حضرموت وحالة في تعز ومثلها في شبوة.

وأفادت اللجنة انها سجلت 30 حالة شفاء في محافظتي "حضرموت (24) حالة وتعز (6) حالات".

وبهذه الإحصائية يصبح إجمالي حالات الإصابة المؤكدة (6857) منها (1347) حالة وفاة و(3727) حالة تعافٍ