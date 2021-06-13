تعرف على أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

شهدت أسعار الذهب في المغرب، ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأحد 13 يونيو 2021، وسط الهبوط العالمي لأسعار المعدن النفيس.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 534.01 درهم (60.41 دولار).فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في البلاد)، إلى 467.27 درهم (52.86 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في المغرب، خلال التعاملات المبكرة 400.51 درهم (45.26 دولار).

وعن سعر الجنيه الذهب في المغرب (8 جرامات من عيار 21)، فقد سجل 3738 درهما (422.89 دولار).

سجل سعر الجرام 14 نحو 311.51 درهم (35.24 دولار)، وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 عند مستوى 267 درهما (30.21 دولار).

وعن سعر الأوقية (الأونصة) في المغرب، فسجلت خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، نحو 16608.0 درهم (1879 دولارا).

وانخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات يوم الجمعة، نهاية تداولات الأسبوع في البورصات العالمية متأثرة بارتفاع الدولار في الوقت الذي يراهن فيه بعض المستثمرين على أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة مؤقتة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1881.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1407 بتوقيت جرينتش، ثم تراجع إلى مستوى 1876.87 دولار خلال التعاملات المبكرة من صباح أمس السبت، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1883.30 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.4%، مما يقلص الإقبال على المعدن بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية في تي.دي سكيوريتيز إن بيانات التوظيف ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أخفقت في دفع الذهب فوق مستوى 1900 دولار، مما يشير إلى تباطؤ تدفقات التحوط من التضخم في نفس الوقت الذي كانت تنخفض فيه التدفقات الحاضرة، وتابع: "نتيجة لذلك، سيتكبد الذهب خسائر".