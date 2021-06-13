حالة الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

أصدر المركز الوطني نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع في مختلف مناطق الجمهورية خلال الساعات القادمة.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس مغبر وغائم جزئياً مع امكانية تكون سحب ركامية وقد تهطل امطار متفرقة في فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من تعز جنوبا وحتى صعده شمالا خاصة على اجزاء من( تعز،اب،ذمار،ريمه،المحويت، جحه،عمران وصعده)، وتنشط الرياح تثيرالاتربة والغبارعليها وعلى الهضاب الداخلية.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها الطقس غائم جزئياً ، حار ورطب نهاراً ، ومغبرعلى اجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وتنشط الرياح عليها تثيرالاتربة والرمال وأقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.

وأشارت إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون مغبر وحارالى شديد الحرارة نهارا، و تثير الرياح الاتربة والرمال واقصى سرعة لها 25عقدة.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس صحو الى غائم جزئياً ، وتنشط الرياح حيث تصل اقصى سرعة لها 45عقدة تعمل اضطراب البحر وارتفاع الامواج

ونبه المركز الوطني للارصاد المواطنين :-

* في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية الشرقية والجنوبية وكذلك قاطني المناطق الجبلية خاصة مرضى الصدر وكبار السن والاطفال وسائقي المركبات والمتعاملين مع الاجهزة الحساسة بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة من اثار الاتربة والغبار الواسع الانتشار.

* مرتادي البحروالصيادين وربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في ارخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من إضطراب البحر وإرتفاع الامواج .

* في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة