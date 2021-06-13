زلزال شدته 5,7 درجات يضرب غواتيمالا

13 يونيو , 2021
أعلن المتحدث باسم الحماية المدنية ديفيد دي ليون أن هزة أرضية قوية ضربت السبت وسط غواتيمالا وجنوبها من دون أن تتسبب في وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
وقال المتحدث إن الزلزال وقع عند 08,58 السبت (02,58 ت غ الأحد). وقد حدد مركزه في المحيط الهادئ على عمق 23 كيلومترا قبالة ساحل إسكوينتلا (جنوب).
وشعر بالزلزال سكان وسط البلاد حيث تقع العاصمة، وجنوبها.
وشهدت غواتيمالا العديد من الزلازل في الماضي لأنها تقع عند تلاقي العديد من الصفائح التكتونية.
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