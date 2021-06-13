علماء آثار يعثرون على بيضة دجاجة عمرها 1000 عام!

كما كشفت الحفريات عن منطقة صناعية كبيرة ومتنوعة تعود إلى العصر البيزنطي، على بعد نحو 24 كلم من تل أبيب.

ووفقا للخبيرة في سلطة الآثار، لي بيري غال، فإن قطع قشر البيض معروفة من حقب سابقة، إلا أنه بسبب قشر البيض الهش، كان من الصعب حفظ أي بيض دجاج مكتمل".



وأضافت أنه "حتى على المستوى العالمي، هذا اكتشاف نادر إلى أبعد الحدود".

وقالت المشرفة في الموقع الذي وُجدت البيضة فيه، آلا ناغورسكي، إنه "اليوم حتى، نادرا ما ينجو البيض لوقت طويل في علب السوبرماركت، من المذهل التفكير بأن هذا الاكتشاف عمره 1000 عام".

وأضافت أنه "الحفظ الفريد للبيضة هو بوضوح بفعل الظروف التي بقيت فيها لعدة قرون، حيث اختبأت في حفرة امتصاصية تحوي فضلات بشرية طرية حفظتها".

ووفقا لبيري غال، فإنه "لسوء الحظ، كان هناك شق صغير في قاع البيضة لذا تسرب معظم المحتويات منها. بقي فقط بعض الصفار".



وأكدت بيري غال أن الصفار المتبقي "تم حفظه لإجراء تحليلات حمض نووي مستقبلية".كما عثر العلماء في ذات الحفرة على ثلاث دمى عظمية كانت تستخدم للعب قبل نحو 1000 عام.