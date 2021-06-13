الغزي يعلن انطلاق المزيد من المشاريع في ذي قار قريبا

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأحد، عن انطلاق المزيد من المشاريع في ذي قار قريبا.

وقال الغزي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "كل محافظة من محافظاتنا تمثل (عين قلادة) من ناحية الاهتمام واعتبار المسؤولية، وفي ملف محافظة ذي قار، أشرفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعقدت العزم على إنفاذ المشاريع، وجعل المتلكئة منها موضع التنفيذ رغم كل التحديات والعقبات".

واضاف، "قد أثمر ذلك عن بروز أهم المشروعات الخدمية إلى النور هذا اليوم، مثل محطة كهرباء الناصرية، وجسر ذي قار الكونكريتي، والمستشفى التركي سعة 400 سرير، فضلاً عن وضع حجر الأساس من قبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي لمشروع تطوير مطار الناصرية الدولي".

وتابع أنه "لن يكون ما أنجز إلا بداية لسلسلة مشاريع خدمية وتنموية واستثمارية، لإنهاء حقبة المحرومية التي عاشتها المحافظة، وسيُعلن قريبا عن انطلاق المزيد من المشاريع في ذي قار".

ويوم أمس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار محافظة ذي قار، وافتتح مثل محطة كهرباء الناصرية، وجسر ذي قار الكونكريتي، والمستشفى التركي، ووضع حجر الأساس لمشروع مطار الناصرية الدولي.