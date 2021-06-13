اسعار العملات العالمية والمعادن الثمينة في العراق

بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار ⬅️ 150,500 سعر شراء الدولار ⬅️ 149,500 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل التومان الايراني بغداد 100 دولار ⬅️ 2,400,000 تومان تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية 100 يورو ⬅️ 121,07 دولار 100 باوند ⬅️ 141,10 دولار 100 دولار ⬅️ 839,36 ليرة تركية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعادن سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1876,40 $ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفط سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 72,56 دولار سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 70,82 دولار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية