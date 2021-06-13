انت الان تتابع خبر اسعار العملات العالمية والمعادن الثمينة في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 150,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 149,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,400,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,07 دولار
100 باوند ⬅️ 141,10 دولار
100 دولار ⬅️ 839,36 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1876,40 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 72,56 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 70,82 دولار
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اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 150,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 149,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,400,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,07 دولار
100 باوند ⬅️ 141,10 دولار
100 دولار ⬅️ 839,36 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1876,40 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 72,56 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 70,82 دولار
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