توجيه من الكاظمي يخص ملف قتل الناشطين

وذكر اللواء رسول خلال مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، ان " الكاظمي أصدر توجيهات عدّة خلال زيارته لمحافظة ذي قار"، مؤكدا ان "رئيس الوزراء وجه بضرورة العمل الجاد بين اجهزة الامن والقضاء للتحقيق بملف قتل الناشطين".وفيما يخص ذكرى صدور فتوى المرجعية التي انطلقت على اثر سيطرة عصابات داعش على عدد من محافظات العراق اشار رسول الى ان "ذكرى فتوى الجهاد الكفائي ستبقى نبراساً في وحدتنا لمواجهة بقايا داعش".

واضاف ان "القوات الأمنية ألقت القبض على العديد من المطلوبين والمتهمين بقضايا مختلفة في حزيران الجاري".