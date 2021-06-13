بايدن يكرم ضحايا هجوم أورلاندو الدامي بـ"نايت كلوب مقدس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع الذكرى الخامسة لهجوم أورلاندو بفلوريدا، قرر الرئيس الأمريكي تكريم الضحايا بإعلان الملهى الليلي الذي وقع فيه الحادث نصبا تذكاريا.

وقرر الرئيس جو بايدن، السبت، تحويل الملهى الليلي الخاص بالمثليين الذي كان هدفا لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل 49 شخصا في 2016، "نصبا تذكاريا وطنيا" لإحياء الذكرى الخامسة للاعتداء.

وقال الرئيس الأمريكي: "في الأيام المقبلة سأوقع على نص يعتبر (نايت كلوب بالس) نصبا وطنيا ويكرس في القانون ما كان صحيحا منذ ذلك اليوم الرهيب قبل خمس سنوات: نايتكلاب بالسمكان مقدس"، حسب تعبير بايدن.

وإلى جانب القتلى، أسفر الهجوم على الملهى الذي نفذه رجل مدجج بالسلاح، في 12 يونيو/حزيران 2016، وتبناه داعش، عن إصابة أكثر من خمسين شخصا بجروح، وشكّل أسوأ حادثة إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وقُتل منفذ الهجوم عمر متين (29 عاما) في عملية الاقتحام التي قامت بها الشرطة بعد حصار دام ساعات؛ لكن الهجوم سبب صدمة عميقة للبلاد ولمجتمع المثليين في أوج احتفالاتهم السنوية.

وصرح بايدن الذي كان قد تفقد المكان مع الرئيس باراك أوباما بعد أيام قليلة من الهجوم "خلال دقائق تحول بالس الذي كان لفترة طويلة مكانا للقبول والفرح إلى مكان لمعاناة وحزن لا يمكن وصفهما".

ودعا إلى "التصدي لوباء الصحة العامة (المتمثل في) العنف بالأسلحة النارية بجميع أشكاله" عبر تشديد القوانين الخاصة بشراء الأسلحة.

كما حذر بايدن من "التأثير الخاص" لهذا النوع من العنف على مجتمعات المثليين والمتحولين جنسيا في البلاد؛ قائلا: "يجب أن نطرد الكراهية والظلم اللذين يسهمان في انتشار العنف والقتل ضد النساء المتحولات جنسيا وخصوصا الملونات".

ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على نص قانون يعتبر الملهى "نصبا وطنيا" يوم الأربعاء، في لحظة نادرة من التوافق السياسي، بعدما صوت عليه مجلس النواب في 2020.

ولا يؤدي اعتبار الملهى "نصبا وطنيا" إلى إدراجه على لائحة المحميات الوطنية مثل النصبين التذكاريين لواشنطن ولنكولن في العاصمة الفيدرالية، ولا يسمح بتمويله من ميزانيات فدرالية، حسب النص.

وفي واشنطن ظهرت نائبة الرئيس كامالا هاريس من دون إعلان مسبق مع زوجها داغ إيمهوف. وقالت "لا يزال أمامنا الكثير لنفعله" ، مشيرة إلى التقدم الذي تم إحرازه بالفعل مثل إضفاء الشرعية على زواج المثليين من قبل المحكمة العليا الأمريكية في 2015.



وأضافت في تأكيد على دعم إدارتها لمجتمع المثليين: "يجب علينا التأكد من أن مجتمع المتحولين جنسيا لدينا محمي".