بالأرقام.. كورونا يواصل الانتشار في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت روسيا، الأحد، 14723 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، منها 7704 في العاصمة موسكو، وهو أكبر عدد إصابات يومي في البلاد منذ 13 فبراير.



وعدد الإصابات الجديدة في موسكو هو الأكبر في يوم واحد منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وطلب رئيس بلدية المدينة من السكان، السبت، عدم الذهاب إلى العمل هذا الأسبوع للحد من انتشار الفيروس.

وقال فريق العمل المعني بمواجهة الوباء، إن 357 شخصا لقوا حتفهم لأسباب تتعلق بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 126430.

لكن وكالة الإحصاءات الاتحادية أصدرت حصيلة منفصلة، وقالت إن روسيا سجلت حوالي 270 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين أبريل/نيسان 2020 وأبريل/نيسان 2021.