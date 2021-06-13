محمد بن زايد ونيجيرفان بارزاني يبحثان علاقات التعاون بين الإمارات والعراق وإقليم كردستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، الذي يزور البلاد حالياً.



ورحبـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ بزيارة رئيس إقليم كردستان العراق، إلى دولة الإمارات، والتي تأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وبحث سموه ونيجيرفان بارزاني، خلال اللقاء.. علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق، وإقليم كردستان العراق، خاصة في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية والصحية.

وتناول اللقاء تطورات جائحة «كورونا» في إقليم كردستان العراق، وجهود الجانبين وتعاونهما للحد من تداعياتها، على المستويات الإنسانية والاقتصادية.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.